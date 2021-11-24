Верховный суд оставил без изменений приговор для тагильского стрелка

Верховный суд России оставил в силе приговор тагильчанина Александра Борисова, обвиняемого в убийстве 8-летнего Егора Коркунова, сообщает «Интерфакс».

«Приговор в отношении Борисова оставлен без изменения, кассационная жалоба защиты — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2020 года Свердловский областной суд приговорил мужчину к девяти годам колонии. Также Александр должен выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита обвиняемого направила кассационную жалобу в Верховный суд РФ, чтобы обжаловать несправедливый, по её мнению, приговор.

Напомним, в августе 2019 года в Нижнем Тагиле Борисов организовал стрельбу по банкам, в процессе которой подросток ранил в голову 8-летнего Егора Коркунова. Согласно тексту приговора, Борисов заряжал для подростка винтовку и якобы руководил его действиями.

Мальчик провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание.