Верховный суд назвал лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

Верховный суд выпустил разъяснение о разборе дел об экстремизме, согласно которому судья должен убедиться в наличии умысла при рассмотрении дел о публикациях в соцсетях материалов экстремистской направленности, пишет «Интерфакс».

«Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела», — сказал зампредседателя ВС Владимир Давыдов.

ВС рекомендовал суду исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать форму, содержание и контекст размещённой информации, комментарии или другое выражение отношения к ней, а также факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих материалов.

Суд также должен принимать во внимание содержание всей страницы, размер аудитории, наличие действий, направленных на увеличение количества просмотров, объём информации, частоту и продолжительность её размещения, интенсивность обновлений.

В начале сентября сообщалось, что ВС готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях, связанных с экстремизмом в соцсетях. Правозащитники считают, что эти изменения будут не очень эффективными. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предположил, что ВС пытается «сработать спойлером общественного запроса на либерализацию».