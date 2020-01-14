Верховный суд на три месяца приостановил работу партии Дмитрия Гудкова

Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова, со ссылкой на представителя суда и пресс-секретаря политика Алексея Обухова пишет «Интерфакс». Поводом для этого стали два неустранённых нарушения.

Гудков с лета 2018 года является лидером организации, которая неофициально переименована в «Партию перемен». Гудков заявил, что главным аргументом Минюста было отсутствие у партии председателя, и напомнил, что партия дважды проводила съезды и избирала его председателем, но Минюст не утверждал его избрание из-за претензий к уставу. По его словам, теперь партии предстоит провести новый съезд и принять поправки в устав, только после этого он может быть избран председателем. Также он отметил бюрократические сложности, которые возникают при попытках что-либо зарегистрировать.

Партия в ближайшие дни соберёт федеральный политсовет, чтобы решить, как действовать, сказал Обухов позднее.

«Хотя в суде Андрей Нечаев (бывший лидер партии) неоднократно заявил, что проводить 5-й, 6-й и 7-й съезд бессмысленно — после всех прошлых попыток, Минюст так и отказывается сообщить, какие именно документы им надо предоставить», — добавил он.

Минюст попросил о приостановке работы партии в ноябре: в ведомстве тогда объяснили, что провели плановую проверку документов партии, нашли два нарушения и эти нарушения не были устранены в срок — до 4 октября 2019 года. Обухов тогда же отметил, что у Минюста ещё весной 2019 года появились претензии к уставу партии: это произошло после того, как «Гражданскую инициативу» возглавил Гудков. Он отмечал, что, когда осенью 2017 года Ксения Собчак выдвинулась от партии на президентские выборы, претензий к документам не было. Ссылаясь на неформальные источники в администрации Кремля, он говорил, что им дали понять, что «пока партии зелёного света не дадут».

В середине ноября бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что может выдвинуться в Госдуму от этой партии.