Верховный суд может смягчить наказание за репост запрещённых материалов

Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост запрещённых материалов, пишет «Интерфакс».

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, комментируя вопрос журналистов, планируется ли гуманизация статьи УК РФ, предусматривающей наказание за распространение, в том числе репост, экстремистских и запрещённых материалов, заявил, что «коллегия (Верховного суда) обсуждает этот вопрос».

Под гуманизацией статьи УК РФ подразумевается смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного проступка, который не предусматривает лишения свободы, а может наказываться штрафом либо обязательными работами.