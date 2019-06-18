Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

Верховный суд России ликвидировал семь партий за неучастие в выборах, пишет ТАСС.

Ликвидированы Народная партия России, «Социал-демократическая партия России», партия «Города России», «Партия пенсионеров России», партия «За женщин России», «Альянс зелёных» и «Союз горожан». Иски о ликвидации партий были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения партиями требований российского законодательства об участии в выборах.

Согласно закону, одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является участие в избирательных кампаниях. Если партия не участвует в выборах в течение семи лет, Верховный суд имеет право её ликвидировать.