Верховный суд и правительство поддержали инициативу об ужесточении наказания для пьяных водителей за ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил РИА Новости спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса.

Депутат Василий Пискарёв подробнее рассказал о возможных изменениях: если пострадавший в ДТП по вине пьяного водителя получил тяжкий вред здоровью, нарушителю будет грозить от трёх до семи лет лишения свободы (сейчас до четырёх лет); в случае если погиб человек — от пяти до двенадцати лет (сейчас от двух до семи лет), а если жертвами стали два и более человек — от восьми до пятнадцати лет (сейчас от четырёх до девяти лет).

Ранее, 8 апреля, замглавы Госавтоинспекции Александр Быков сообщил, что в Госдуме рассматривают законопроекты об ужесточении наказания за ряд нарушений ПДД: вождение в пьяном виде, без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места ДТП. Также в Госавтоинспекции рассказали, что лидером по числу жертв аварий в 2018 году стал Краснодарский край — там ДТП унесли жизни более тысячи человек. На втором месте Московская область (938 погибших), а затем — Ростовская (554).