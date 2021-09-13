Велосезон в Нижнем Тагиле закроют любительской гонкой на Муринских прудах

В эти выходные на Муринских прудах состоится закрытие велосезона. 19 сентября в 12:00 велосипедисты соберутся на любительскую велогонку «Крути педали. Закрытие сезона» (12+).

Поучаствовать в гонке могут взрослые и дети старше 9 лет. Участников ждут заезды на велосипедах в пяти возрастных категориях, церемония награждения победителей и призёров гонки, угощения после заездов и отдых у костра.

Организацией велогонки занимается общественная организация «Велоклуб НТ» и Центр развития туризма Нижнего Тагила.

«Вы сможете попробовать свои силы на трассе начального уровня в дисциплине кросс-кантри. Эти старты рассчитаны именно на новичков. Трасса гонки кросс-кантри включает грунтовые дороги и участки с камнями и гравием, подъёмы и спуски, но технических и опасных элементов практически нет», — рассказывают организаторы.

Участники должны иметь на старте исправный горный или кроссовый велосипед, спортивную форму и велокаски. Тагильчане могут участвовать в мероприятии бесплатно, а гостям города необходимо внести стартовый взнос в размере 150 рублей. Зарегистрироваться нужно здесь.