Веломанов со всего Урала приглашают в Нижний Тагил на «Артамонов-фест» 

17 июля в Нижнем Тагиле впервые пройдёт «Артамонов-фест» (12+). Гостей фестиваля ждут велопробеги, тематические экскурсии, пленэры, концерты и ярмарки, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Название фестиваля связано с легендой о тагильском изобретателе Ефиме Артамонове, который в 1801 году создал металлическое двухколёсное транспортное средство с педалями и назвал его самокатом. Артамонов, опять же по легенде, доехал до Москвы и продемонстрировал своё изобретение царю.

В программе фестиваля множество активностей на любой вкус. Начнётся всё с велопробега от КДК «Современник» до набережной «Тагильская лагуна — 2». На новой набережной пройдут арт-пленэр «Первый велосипед Артамонова» (6+), концертная программа и большая ярмарка мастеров народных художественных промыслов. Ещё гостей фестиваля приглашают на тематическую экскурсию «Путешествие Артамонова» (6+) от памятника Черепановым до набережной.