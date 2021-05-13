Велоквест по знаковым местам Нижнего Тагила от екатеринбургской команды Yesburg пройдёт в рамках Ночи музеев

В Нижнем Тагиле 15 мая пройдёт «Первая космическая велогонка» (12+) по городским музеям. Мероприятие, приуроченное к акции «Ночь музеев — 2021», организуют промогруппа Yesburg и Центр инновационных музейных технологий Екатеринбурга.

Первая велогонка прошла в столице Урала 8 мая, а 15 мая в ней смогут поучаствовать тагильчане. Старт гонки состоится на Лисьей горе в 13:30. Сейчас идёт регистрация команд. В одной команде может быть не более четырёх человек, хотя бы одному частнику должно исполниться 18 лет. А вообще квест будет интересен и детям.

«Маршрут и задания связаны с экспозициями музеев. На старте командам выдаётся карта QR-кодов, которые будут развешаны по маршруту гонки. Эти коды расскажут историю, связанную с каким-то музеем. По этой истории участники должны понять, в какой музей им ехать», — рассказали «Афише МС» организаторы гонки.

Маршрут можно проходить на велосипеде или самокате. Команда, которая пройдёт его быстрее остальных, получит призы от организаторов. Также на старте все получат фирменные футболки от организаторов и возможность бесплатного посещения музеев — участников гонки.