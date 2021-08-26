Велогонщик из Екатеринбурга взял золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Житель Екатеринбурга Михаил Асташов выиграл золото на Паралимпийских играх в Токио в индивидуальной гонке преследования на велотреке, пишет спортивное издание Sportbox.

Спортсмен, выступающий в классе C1, в финальном заезде оказался быстрее канадца Тристена Шернове, бронзовым призёром стал китаец Ли Чжан Ю. В ходе квалификации 32-летний спортсмен установил мировой рекорд, преодолев дистанцию в 3000 метров за 3 минуты 35,954 секунды.

В 2019 году Асташов стал чемпионом мира по триатлону на чемпионате в Турции. В 2020 году он начал работать доставщиком сервиса «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге.

«Расскажу суть истории. Я пошёл за помощью к Антону Шипулину. Он познакомил меня с уральскими бизнесменами, которые помогают мне с отбором на Паралимпийские игры [в Токио]. Также я устроился в курьерскую службу доставки "Яндекс.Еды" и хочу их поблагодарить, за то, что они приняли без проблем и без вопросов. Этого я не ожидал и был удивлён, так как до этого раза три-четыре мне отказывали по причине моей инвалидности. Для чего я туда устроился? Прежде всего, для самооценки и нового опыта. Это всё было не ради хайпа и заработка денег. Просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере», — заявлял Асташов в Instagram.

Спортсмен — инвалид с детства, у него нет рук и ног. Примерно до четырёх лет он жил в Доме малютки в Улан-Удэ, затем его перевели в специнтернат для детей-инвалидов в городе Куса Челябинской области. Потом его родители восстановились в своих правах и мальчик вернулся в Бурятию.

В спорт он пришёл в 23 года: начал с плавания, потом освоил другие виды спорта, став одним из известных в России параспортсменов. Тренируется он в двух регионах — в родной Бурятии и в Свердловской области, а на соревнованиях выступает за два региона.