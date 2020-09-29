Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и высокопоставленных белорусских чиновников, сообщается в пресс-релизе британского МИДа. Обновлённый санкционный список опубликован на сайте правительства. Отмечается, что санкции ввели в ответ на «серьёзные нарушения прав человека в Беларуси» во время протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа. Цель ограничений — призвать белорусские власти к ответу и обеспечить мирное прекращение политического кризиса в Беларуси.

«Режим Александра Лукашенко несёт ответственность за серию нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и народа Беларуси в результате фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вести диалог с оппозицией, вместо этого решив удвоить свои жестокие репрессии», — говорится в заявлении.

Помимо Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко, занимающего должность советника президента по национальной безопасности, в список попали глава КГБ Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Великобритания и Канада заморозили их активы и запретили им въезд в страну.

Александр Лукашенко — первый государственный лидер, попавший под британские санкции.