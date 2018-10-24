«Ведомости»: В России легализуют импорт товаров без разрешения владельцев брендов

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект параллельного импорта — легализации импорта отдельных товаров без разрешения владельцев брендов, со ссылкой на соответствующий проект поправок в Гражданский кодекс пишут «Ведомости».

Согласно законопроекту, с 2021 года правительство сможет открывать границу для параллельного импорта на срок до пяти лет. Для этого предусмотрено три причины: отсутствие или нехватка товаров в России, завышенные цены, качественное отличие товаров от аналогов, продаваемых в других странах. При этом под исключение попадает продукция, производство которой локализовано.

В пояснительной записке говорится, что уровень производства и технологий в России «не позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счёт внутренних ресурсов». Там также сказано, что легализация параллельного импорта может увеличить конкуренцию в стране, а это, в свою очередь, приведёт к снижению цен. Кроме того, параллельный импорт увеличит доступность товаров и стимулирует инновационную активность, добавили представители бизнеса. Директор Института права и развития Высшей школы экономики Алексей Иванов поддержал законопроект, однако отметил, что частичная легализация является половинчатой мерой.

Опасения в связи с проектом выразили иностранные инвесторы и их дистрибуторы, в частности в сфере фармацевтики и автопроизводства. Директор по корпоративным связям «Санофи» Юрий Мочалин предупредил, что параллельный импорт приведёт к «размыванию ответственности за низкокачественный товар». В одной из торговых сетей опасаются, что неофициальные дистрибуторы не будут отвечать за риски при покупке, поскольку они заинтересованы только в быстрой продаже.

В настоящее время Гражданский кодекс разрешает ввозить товары в Россию только правообладателям или официальным дилерам. ФАС выступает за легализацию параллельного импорта с 2012 года. В феврале 2018 года Конституционный суд разрешил ввозить товары без разрешения владельца бренда в случае, если он завышает цены.