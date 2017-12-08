«Ведомости» узнали о возможном возвращении налога с продаж

В правительстве обсуждают возвращение налога с продаж, со ссылкой на четырёх федеральных чиновников пишут «Ведомости».

По информации издания, его могут ввести вместо другого налога — на движимое имущество компаний, — который начнут собирать с 2018 года. Ставка сбора на движимое имущество в 2018 году составит 1,1%, а с 2019 года — 2,2%. Против него активно выступают предприниматели, называющие этот сбор «налогом на модернизацию».

Один из обсуждаемых властями вариантов — дать регионам право отменять налог на движимое имущество, но при этом ввести торговый сбор с оборота. Возможную ставку нового сбора не раскрывают. В Минфине данные об обсуждении налога с оборота опровергли, а в Минэкономразвития на вопросы газеты не ответили.

По мнению представителя юридической компании «Пепеляев групп» Вадима Зарипова, предложение чиновников — это возрождение именно налога с продаж, так как торговый сбор рассчитывают по размеру торговой площади, а не выручки. Один из чиновников объясняет, что у нового сбора «может быть другая база, например процент с оборота, но не менее определённой суммы на 1 кв. м».

Сейчас торговый сбор взимают только с торговых площадей в Москве, ввести его имеют право и другие города федерального значения — Санкт-Петербург и Севастополь. Один из собеседников издания отмечает, что, возможно, речь идёт о таком же сборе, но для всех регионов. Налог с продаж в России был введён в конце 1990-х годов и отменён в 2004-м. В 2014 году министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в правительстве обсуждают возвращение этого сбора.