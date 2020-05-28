«Ведомости» сообщили о получении госконтрактов на 140 млрд рублей без конкурса компаниями Ротенберга и ВЭБа

Совместное предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга — группа компаний «Нацпроектстрой» — без конкурса может получить госконтракты на строительство нескольких федеральных автодорог, со ссылкой на проект распоряжения правительства пишут «Ведомости».

В документе говорится о планах заключить с «Нацпроектстроем» долгосрочные инвестиционные соглашения в качестве единственного поставщика. По данным издания, речь идёт о строительстве Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон». Кроме того, ещё один контракт планируется без конкурса отдать компании «Трансстроймеханизация», входящей в группу «Мостотрест» Ротенберга — в таком случае компания бизнесмена станет единственным подрядчиком при строительстве участка трассы М4 «Дон» с 715-го по 777-й км. Общая сумма контрактов, которые без конкурса могут получить связанные с Ротенбергом компании, составляет 140 миллиардов рублей.

В правительстве отказались от комментариев, однако представитель Минтранса подтвердил, что для строительства этих объектов рассматривается единственный исполнитель с целью «сокращения сроков реализации проектов и поддержки системообразующих предприятий». Заключать госконтракты без конкурса можно с предприятиями, входящими в список системообразующих, однако компаний «Трансстроймеханизация» и «Нацпроектстрой» в этом списке нет.