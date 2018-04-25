«Ведомости» сообщили о подорожании автомобилей Lada с 1 мая

«АвтоВАЗ» планирует с 1 мая повысить рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили на 1–2%, со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний пишут «Ведомости».

Представитель «АвтоВАЗа» подтвердил их слова и объяснил, что повышение цен связано с колебаниями курса рубля. Как изменятся цены конкретных моделей, пока неизвестно. Учитывая текущие цены на автомобили, указанные на сайте Lada, стоимость базовых версий может увеличиться на 8–11 тысяч рублей.

Повышение цен станет вторым с начала года — в январе стоимость автомобилей Lada выросла на 2–3%. В 2017 году цены также повышались дважды.

В апреле стало известно, что «Ростех» и Renault планируют докапитализировать «АвтоВАЗ» осенью. Это станет финальным этапом оздоровления убыточного автоконцерна.