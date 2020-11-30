«Ведомости» сообщили о планах Кремля объединить «Справедливую Россию» с малыми партиями перед выборами в Госдуму 

Администрация президента запланировала объединить «Справедливую Россию» Сергея Миронова с малыми партиями — «Родиной» депутата Госдумы Алексея Журавлёва и «За правду» писателя Захара Прилепина, со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Съезд партий может пройти в декабре, однако председатель президиума «Родины» Марина Костычева заявила, что партия объединяться не собирается.

Целью объединения называют необходимость «утилизировать небольшие партийные объекты». Один из собеседников издания объяснил, что ни одна из малых партий не должна преодолеть барьер в 5%, чтобы помочь «Единой России» победить на выборах, и напомнил, что голоса не прошедших в Госдуму партий распределяются между прошедшими пропорционально результату.

Ранее «Медуза» утверждала, что Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу занять две трети мест в Госдуме. По словам собеседников издания, это должно продемонстрировать Западу сплочённость россиян вокруг Путина. При такой установке созданные в 2020 году партии, в том числе «За правду», теряют шансы пройти в парламент и должны работать только в выделенной им нише.