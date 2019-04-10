«Ведомости» сообщили о первом иске блогера о защите репутации

Автор блога и создатель YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова подала первый в России иск блогера о защите чести и достоинства к «Тинькофф банку», со ссылкой на блогера и текст иска пишут «Ведомости».

В иске Баязитова требует обязать «Тинькофф банк» и его сотрудников извиниться, опровергнуть обвинения в её адрес, отозвать жалобу на её блог из «Яндекс.Дзена», а также выплатить ей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

5 марта на YouTube-канале Баязитовой появилось видео, в котором говорится, что «Тинькофф банк» не позволяет клиентам перевести деньги в другой банк и по «отработанной схеме» блокирует их счета, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов. Для решения этой проблемы сотрудники «Тинькофф банка» якобы предлагают заплатить комиссию в размере 15–20%, говорится в видеоролике.

Отмечается, что через несколько дней после публикации видео «Яндекс.Дзен» заблокировал пост «Адских бабок» по жалобе пресс-службы «Тинькофф банка», заявившей, что видео содержит клевету и направлено на дестабилизацию работы банка. Также «Тинькофф банк» в комментариях под видео назвал его «откровенной ложью».

Пост разблокировали после того, как Баязитова подписала заявление, что несёт полную ответственность за размещаемый материал и готова компенсировать «Яндекс.Дзену» все убытки от жалобы банка.