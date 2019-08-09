«Ведомости»: Региональные операторы оказались на грани банкротства из-за пересчёта платежей за ТКО для населения

Аналитики Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) составили список региональных операторов с индикатором их устойчивости, и у большинства он сейчас «красный», то есть находится «за границей устойчивости», пишут «Ведомости».

В исследовании отмечается, что мусорная реформа действует в России больше полугода, однако за это время правила игры так и не стали понятными и стабильными: меняются тарифы, нормативы отходов, пересматриваются схемы работы операторов.

Серьёзную опасность представляют неплатежи населения: по данным НАКДИ, в первом полугодии собираемость платежей колеблется от 20 до 90%, в среднем менее 60% в месяц. По данным Минприроды, в июне собираемость выросла до 60%. «Российский экологический оператор» фиксирует двукратный рост в отдельных регионах: в Самарской области в I квартале собираемость была 38%, по итогам II квартала — 68%.

Нежелание населения платить приводит операторов к банкротству. Председатель совета директоров оператора «Чистый город» Полина Вергун уверена в провале реформы в тех регионах, где власти из-за недовольства жителей необоснованно снижают тарифы — например, в Крыму, Свердловской области, Хакасии, Вологодской и Воронежской областях тарифы на второе полугодие 2019-го понизили на 17–32%.

В начале лета Свердловская область попала в число самых грязных регионов страны по версии организации «Зелёный патруль». По мнению общественников, проблема в провале мусорной реформы: в регионах не создают технопарки по переработке отходов, а забивают мусором старые полигоны.