«Ведомости»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

До проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 1 июля, президент России Владимир Путин планирует встретиться с представителями различных сфер и обсудить предлагаемые поправки, со ссылкой на близкие к Кремлю источники пишут «Ведомости».

«Лучше него всё равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения», — подчёркивают собеседники.

Одно из первых подобных совещаний может пройти 21 июня — в День медика.

«Пока непонятно, в каком формате пройдёт мероприятие, но и эти поправки, и ситуация с коронавирусом только закрепили важность вопросов здравоохранения», — поясняет один из источников.

Предполагается, что в ходе встречи глава государства может анонсировать новые надбавки для медиков. Помимо этого, чиновники ожидают проведение тематической встречи 27 июня — в День молодёжи.

Ранее Владимир Путин уже проводил подобные совещания: 1 июня с Центризбиркомом, на котором утвердил день голосования, 5 июня с экологами, 6 июня — в День русского языка — с деятелями культуры, а также 8 июня — в День социального работника — с представителями данной отрасли; на всех встречах глава государства затрагивал поправки в Конституцию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин будет лично участвовать в предстоящем голосовании.