«Ведомости»: Правительство начнёт оценивать эффективность губернаторов с учётом состояния дорог в регионе

Состояние дорог в регионах станет одним из критериев оценки эффективности губернаторов, со ссылкой на разработанный Минэкономразвития и Минтрансом проект методики такой оценки пишут «Ведомости».

Состояние дорог будут оценивать по федеральному проекту «Дорожная сеть», на который потратят 4,4 триллиона рублей, в том числе 300 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также регионам планируется передать доходы от акцизов на топливо.

К концу 2024 года нормативам должны соответствовать 50,9% региональных трасс. Кроме этого, в систему оценки войдут дороги в агломерациях с населением более 200 тысяч человек и снижение их перегруженности. К дорогам в агломерациях требования будут едиными, а в остальном они будут зависеть от региона. В Марий Эл, например, на конец 2017 года только 1,19% дорог находились в нормативном состоянии. Согласно проекту, этот показатель нужно будет увеличить до 35,12%.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин потребовал, чтобы руководители регионов постоянно следили за дорогами, и пообещал удвоить расходы на эту сферу.