«Ведомости»: После назначения замглавы СК прокуратуре могут вернуть функции следствия

Прокуратура, которую предложено возглавить экс-следователю Игорю Краснову, может вернуть себе следственные полномочия, пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что в законопроекте о поправках в Конституцию есть один момент: в новой редакции статьи 129 среди функций прокуратуры говорится об «уголовном преследовании в соответствии со своими полномочиями». Источники в прокуратуре отмечают, что внесение поправки во многом объясняет назначение Краснова. Слухи о возвращении в генпрокуратуру следствия ходили давно, но пока неясно, в каком объёме его передадут из Следственного комитета; также непонятно, сохранится ли СКР.

В 2007 году следствие генпрокуратуры было выделено в СКР при прокуратуре, спустя четыре года появился полностью независимый Следственный комитет, однако генпрокурор Юрий Чайка неоднократно выступал за усиление контроля над этим ведомством.

Между генпрокуратурой и СКР возникали конфликты, как, например, дело 2011 года о крышевании подмосковными прокурорами нелегального игорного бизнеса. В последнее время в судах прокуроры всё чаще не поддерживают ходатайства следствия об арестах подозреваемых.

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков считает, что назначение заместителя председателя Следственного комитета генеральным прокурором свидетельствует об окончании многолетнего противостояния двух ведомств, но решение Владимира Путина ставит под вопрос будущее СКР и его председателя Александра Бастрыкина.