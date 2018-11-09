«Ведомости» озвучили планы Кремля сменить около половины членов СПЧ

До конца 2018 года в Совете при президенте РФ по правам человека ожидается ротация, со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

По словам одного из собеседников издания, смениться может около половины членов Совета.

«Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту», — пояснил источник.

Как уточнил другой собеседник, в новый состав Совета не войдут люди, которые не принимают активного участия в его работе. При этом он допустил, что покинуть СПЧ могут и некоторые активные члены.

Информацию о грядущей ротации подтвердил член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Кто-то уйдёт, кто-то останется. Какая численность будет у нового совета — непонятно, число членов может и уменьшиться», — сказал он.

О выходе из Совета уже заявили сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьёв, главный режиссёр театра «Алеко» Алексей Козырев и телеведущий Максим Шевченко.

Список новых членов Совета будет утверждён указом президента Владимира Путина перед традиционной встречей с СПЧ в конце года. Дата встречи пока не выбрана.