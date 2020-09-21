«Ведомости»: Кремль уменьшит число отставок губернаторов перед выборами в Госдуму

До весны 2021 года число губернаторских отставок сократится, со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, а также федерального чиновника пишут «Ведомости».

По словам собеседников издания, это связано с организацией избирательной кампании в Госдуму — администрация президента хочет провести в основном плановые губернаторские выборы перед думскими.

«Пока основная идея в том, что есть плановые выборы губернаторов на следующий год и больше губернаторских кампаний не нужно, поскольку будут выборы в Госдуму», — сообщил федеральный чиновник.

Сокращение отставок перед выборами в Госдуму связано с тем, что эти кампании организуются по-разному и проводить большое количество кампаний одновременно сложно, отметил собеседник. Поэтому власти предпочитают фокусироваться на выборах в Думу и законодательные собрания: «связка выборов в заксобрания и в Госдуму лучше — "продаются" партийные бренды». Перед выборами в Госдуму 2016 года ситуация была аналогичной: губернаторов выбирали только в семи регионах.

На 2021 год назначено пять губернаторских кампаний (в Чечне, Туве, Тульской, Тверской и Ульяновской областях), а также досрочные выборы губернаторов в Хабаровском крае и Белгородской области. По словам собеседника издания, почти все они пойдут на переизбрание — под вопросом только губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Ранее, 13 сентября, прошли выборы губернаторов 18 регионов: в девяти избирались врио губернаторов, в девяти главы регионов шли на переизбрание. В 2019 году ротация была выше: из 16 губернаторов только три шли на переизбрание. Собеседник, близкий к Кремлю, объяснил снижение ротации тем, что из-за пандемии часть из них оставили на своих постах.