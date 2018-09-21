«Ведомости»: КПРФ предложили снять кандидата с выборов главы Хакасии

КПРФ предлагали снять её кандидата Валентина Коновалова с выборов губернатора Хакасии, со ссылкой на два близких к руководству региона источника и источник в КПРФ пишут «Ведомости». Кто конкретно сделал предложение, в материале не уточняется.

По словам источника в партии, КПРФ поступали угрозы, что в случае, если Коновалова не снимут, его начнут «мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов», но КПРФ на это требование не согласилась. Об отсутствии планов снять Коновалова с выборов газете также заявил юрист регионального отделения КПРФ Евгений Антоненко. По его словам, таких предложений партии не делали. Источник, близкий к руководству Хакасии, утверждает, что предложение сделали, но получили отказ. Коновалов ещё может сняться с выборов, сказал второй собеседник издания, близкий к руководству региона.

Напомним, в первом туре действующий глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,4% голосов, Коновалов — 44,8%.

Ссылаясь на близкий к Кремлю источник, «Ведомости» писали, что в Москве хотят, чтобы Зимин написал заявление об отставке до второго тура. По информации трёх источников газеты, Зимину решили помочь компании и ведомства, имеющие в регионе свои интересы. Людей, занимающихся PR и GR, в Хакасию направили UC Rusal, «Роснефть» и Минобороны. В частности, в регион приезжали пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев и бывший депутат Госдумы Аркадий Саркисян, работавший топ-менеджером в структурах Олега Дерипаски.

«Русская служба Би-би-си» узнала, что Леонтьев записал для местного телевидения сюжет, в котором утверждает, что кампанию Коновалова финансирует угледобывающая компания «Разрез Аршановский», с которой в регионе борются коммунисты.