Ведомости: Кандидату в губернаторы Приморья от КПРФ предложили пост сенатора при отказе от участия в выборах

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову предложили рассмотреть возможность назначения кандидата в главы Приморья Андрея Ищенко вице-губернатором или сенатором в обмен на его отказ от участия в выборах в декабре, со ссылкой на близкого к администрации собеседника и источник в окружении Ищенко пишут «Ведомости».

По словам одного из источников, назначение произойдёт, если победу на губернаторских выборах одержит врио главы региона Олег Кожемяко.

«Кожемяко — это кандидат от президента, противостоять такой воле коммунисты не могут», — добавил близкий к Кремлю собеседник.

В Приморье также приехал начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. По словам источника, Приморье может быть предметом торга с КПРФ и предметом нескольких соглашений: дополнительные гарантии могут быть предоставлены также другим членам КПРФ — мэру Новосибирска Анатолию Локотю и руководителю Иркутской области Сергею Левченко.

«Если они согласятся на сделку без больших гарантий в будущем, то можно считать, что они Приморье подарили», — добавил источник.

Глава избирательного штаба Кожемяко Антон Волошко заявил «Ведомостям», что команда врио главы региона ничего Ищенко не предлагала.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента сообщали, что Кожемяко к выборам создадут образ защитника интересов Приморского края, независимого от Кремля.

Напомним, на выборах губернатора Приморья в сентябре врио руководителя региона Андрей Тарасенко не сумел набрать достаточно голосов для победы над Ищенко в первом туре, а результаты второго тура краевой избирком отменил, объяснив это нарушениями на участках.