«Ведомости»: Госдума по итогам выборов 2021 года может стать трёхпартийной

В Госдуму по результатам выборов 2021 года могут пройти только три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, со ссылкой на доклад Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) «Долгая дорога в Думу. Российские партии на старте сдвоенного избирательного цикла 2020–2021 годов» пишут «Ведомости».

Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партийным спискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 годов. Если бы выборы в нижнюю палату парламента прошли сейчас, то «Единая Россия» в голосовании по партспискам могла бы претендовать на 42–45% голосов. В тройку лидеров вошли бы КПРФ (18,02%) и ЛДПР (12,53%). «Справедливая Россия» находится в проблемной зоне с точки зрения преодоления 5% барьера в 2021 году — на это указывают данные социологов.

Основными претендентами на прохождение в Госдуму среди непарламентских партий авторы доклада называют «Коммунистов России» и Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость — по методике ИСЭПИ они получают более 4% голосов. Из либеральных партий побороться хотя бы за 3%, дающие право на получение государственного финансирования, может только «Яблоко» (2,9%).