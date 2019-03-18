«Ведомости» анонсировали серию отставок губернаторов на этой неделе

Сразу несколько российских губернаторов могут покинуть свои посты уже на этой неделе, со ссылкой на близкие к администрации президента источники пишут «Ведомости».

«Нужны или отставки, или благословение. Времени остаётся очень мало — временно исполняющим обязанности нужно зайти в регионы и готовиться к выборам», — пояснил источник издания.

В числе тех, кто может остаться без должности, называют глав Республики Алтай (Александр Бердников) и Калмыкии (Алексей Орлов), Мурманской (Марина Ковтун), Оренбургской (Юрий Берг), Волгоградской (Андрей Бочаров) и Челябинской (Борис Дубровский) областей. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время президент действительно намерен заняться «региональной проблематикой», однако на вопрос о замене губернаторов не дал никакого ответа.