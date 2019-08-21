«Ведомости» анонсировали новый проект Кодекса о выборах

Российский фонд свободных выборов опубликовал подготовленный факультетом политологии МГУ во главе с Андреем Шутовым проект Кодекса о выборах и референдумах, пишут «Ведомости». Документ обобщает положения действующего законодательства о выборах и референдумах, но также содержит пакет очень интересных поправок. Они предусматривают возвращение избирательного залога и графы «против всех» на выборах регионального и муниципального уровня, возможность создания избирательных блоков. Предлагается также введение нового предвыборного института в виде группы поддержки кандидата: она регистрируется в избиркоме, её члены получают право сопровождать кандидатов на публичных мероприятиях, выступать на них и вести агитацию.

Авторы кодекса предлагают также ограничить пассивное избирательное право граждан, признанных банкротами в качестве физических лиц: в течение трёх лет с этого момента они не смогут выдвигать свою кандидатуру на выборах президента, высших должностных лиц регионов и глав муниципальных образований.

Главное новшество — отмена смешанной системы на выборах в региональные парламенты: по желанию регионов они смогут проводиться целиком по мажоритарным округам. Там же, где партийные списки сохранятся, по ним можно будет выбрать не более четверти депутатов. Кандидатам в депутаты Госдумы предлагается запретить выдвигаться одновременно по партспискам и по одномандатным округам, а если избранный по списку кандидат отказывается от мандата, то он исключается из списка, а его мандат передаётся другой партии, получившей в Думе наименьшее количество мест.

Актуальность предложенных изменений предстоит оценить в ходе общественной дискуссии, отмечают авторы кодекса. Даже внутри ЦИК есть и сторонники, и категорические противники кодекса, сказал директор Фонда свободных выборов Максим Лесков. Он не исключает, что проект будет вынесен на обсуждение экспертов ЦИК и Госдумы. При этом источник «Ведомостей», близкий к администрации, уверяет, что кодекс подготовили лишь для обсуждения, какие-то решения на его основе приниматься не будут.