«Ведомости»: 90% ресторанов и кафе в Москве и Подмосковье могут не открыться после снятия режима самоизоляции

По оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), 90% ресторанов и кафе в Москве и Московской области могут не открыться после того, как будут отменены меры по борьбе с распространением коронавируса, пишут «Ведомости». После окончания режима самоизоляции, считает президент ФРИО Игорь Бухаров, отрасль ждёт период «великой депрессии».

Всего в Москве и Московской области из-за принятых мер по борьбе с распространением коронавируса приостановили работу около 15 тысяч заведений общепита — от ресторанов до столовых, подсчитала ФРИО. Заведения в торговых центрах закрыты вместе с самими ТЦ, а остальным разрешено работать только навынос. Такие меры первоначально были введены на нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля в Москве и Подмосковье, затем их примеру последовали и другие регионы.

К концу марта, по подсчётам ФРИО, выручка ресторанов рухнула на 90%, часть заведений закрылась, другие пытаются найти дополнительные каналы сбыта — например, доставку. Однако заведениям среднего и высокого ценовых сегментов доставка вряд ли позволит поддерживать существование, считают опрошенные участники рынка.

Пока неплохо себя чувствуют крупные сети фастфуда — McDonaldʼs, Burger King и KFC, хотя они и закрыли заведения в торговых центрах, но активно работают на доставку и выдачу предзаказов.

Ограничения на работу ресторанов и кафе в Москве введены до 5 апреля. Будут ли ограничения продлены, будет решено «в зависимости от складывающейся ситуации», отметил Собянин. Однако, заявил мэр, даже если некоторые рестораны и смогут возобновить работу, «увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит» — в частности, мэрия постановила, что летние веранды в Москве смогут открыться не ранее 15 июня.

Президент Владимир Путин в телеобращении, в котором объявил о нерабочей неделе, пообещал оказать поддержку малому и среднему бизнесу, затронутому мерами борьбы с распространением коронавируса. Власти Москвы 1 апреля утвердили пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, расширяющий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к получению кредитов и субсидий.