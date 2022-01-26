Вечерняя прогулка по историческому центру с фонариками пройдёт в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 5 февраля состоится девятый городской поход с фонариками «Тагильский светлячок» (6+). В этот раз мероприятие будет посвящено 300-летнему юбилею города, рассказали организаторы проекта — клуб туристов «Азимут» и Центр развития туризма.

Прогулка с фонариками пройдёт по старым улицам Нижнего Тагила. В ходе экскурсии участники вместе найдут точку отсчёта истории Тагила, познакомятся с прошлым и настоящим города-юбиляра.

Завершится поход в парке «Народный», где участников будут ждать интерактивные и игровые площадки.

«Каждый год в городской вечерний поход отправляются самые любознательные люди — молодые и пожилые, школьные команды, компании друзей и семьи с участниками от мала до велика. Причём его популярность настолько выросла за годы проведения, что в нём стремятся принять участие не только жители Нижнего Тагила, но и гости города», — сообщили организаторы.

Сбор участников состоится с 18:00 до 18:30 на Вогульской, 60. Подробности мероприятия можно узнать в клубе туристов «Азимут».

Добавим, что маршрут «Тагильского светлячка» меняется каждый год. В прошлый раз, в октябре 2021 года, тагильчане гуляли по центру Нижнего Тагила — от железнодорожного вокзала по улице Садовой и проспекту Ленина.