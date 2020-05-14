ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 мусоросжигательных заводов по всей России. Greenpeace прогнозирует ухудшение экологии и народные протесты

Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» договорились о строительстве в России 25 мусоросжигательных заводов, стоимость проекта оценивается в 600 миллиардов рублей, сообщается на сайте «Росатома».

Заводы собираются построить возле туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек. Оператором выступит дочерняя структура «Ростеха» «РТ-Инвест» — компания уже строит такие заводы в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском округах Московской области и в Татарстане.

Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов подчеркнул, что эти заводы станут «финальным звеном системы обращения с отходами».

«Такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот», — отметил он.

«Росатом» выступит технологическим партнёром проекта: он займётся поставкой на заводы основного оборудования и его обслуживанием. ВЭБ, финансирующий строительство, вложит в него порядка 200 миллиардов рублей. В пресс-релизе «Росатома» подчёркивается, что «заводы по термической выработке электроэнергии» позволят привлечь в российскую промышленность 459 млрд рублей дополнительных инвестиций и сформировать в России «новую отрасль с экспортным потенциалом»: в дальнейшем готовое решение в области «выработки энергии из отходов» можно будет экспортировать в Индию, Индонезию, ЮАР и другие страны.

В российском отделении Greenpeace считают, что строительство новых мусоросжигательных заводов в России, анонсированное госкорпорациями, не решит мусорную проблему, — напротив, их работа приведёт только к увеличению количества вредных выбросов и, вероятно, к росту производства неперерабатываемого пластика.

«30 мусоросжигательных заводов (25 новых, плюс четыре в Подмосковье и один в Татарстане) смогут сжигать лишь 20% отходов (18 млн тонн). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. Для её захоронения придётся строить новые полигоны. Золу с подмосковных заводов рекомендовано увозить на полигон токсичных отходов в Томск. По подсчётам Greenpeace, после сжигания образуется 30% золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовываться 5 млн тонн токсичных отходов», — говорится в сообщении на сайте организации.

В Greenpeace отмечают, что заводы будут сжигать только неперерабатываемый мусор. Это значит, что комбинированная пластиковая упаковка, которую сейчас активно используют на российском рынке и постепенно запрещают в ЕС, будет необходима для работы этих заводов.

«Вместо того, чтобы действительно снижать объёмы образующихся в стране отходов — переходить на многоразовую и оборотную тару, производить только легкоперерабатываемую упаковку, — Россия будет вынуждена производить для заводов топливо (неперерабатываемую пластиковую упаковку). Это подтверждается в заключении государственной экологической экспертизы МСЗ в Подмосковье: как только из отходов извлекают ПЭТ-бутылки, "потеря теплотворной способности ТКО" (качество горения) падает на 8-9%», — указывают в организации.

Помимо этого, возведение новых мусоросжигательных заводов может спровоцировать общественное недовольство.

«Чтобы эти 25 объектов попали в схемы по обращению с отходами, необходимо провести общественные слушания. Местные жители начнут бастовать, потому что не захотят рисковать здоровьем своих детей — им придётся дышать вредными выбросами», — говорят экологи.

На тезис о том, что МСЗ намерены вырабатывать «зелёную энергию» — электричество, в Greenpeace отвечают, что в России уже производится избыточное количество энергии.