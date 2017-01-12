Вдова Миши Брусиловского привезла на выставку в Нижний Тагил уникальные картины художника

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открывается выставка всемирно известного свердловского художника Миши Брусиловского, умершего два месяца назад. В 2016 году автор собирался показать картины, которые 70 лет хранил в своей мастерской и не передавал музеям.

15 таких работ будут представлены в Нижнем Тагиле на открывающейся сегодня выставке. Памятный вернисаж посетит вдова Брусиловского Татьяна Набросова, а также друг автора, другой известный свердловский художник Виталий Волович. Также на выставке представят 34 картины Миши Брусиловского из коллекций Нижнетагильского и Ирбитского музеев изобразительных искусств. Выставка продлится до 26 января.

«Одна из основных тем Миши Брусиловского – это библейская мифология. Знаковый сюжет – несение креста, но не столько в евангельском смысле, сколько как о жизни каждого человека. Это очень личные работы, но теперь мы увидим даже те картины, которые автор прежде не демонстрировал, а хранил, чтобы однажды показать на персональной выставке. Этого не случилось из-за смерти художника, но сегодняшняя выставка будет посвящена его памяти», – рассказала куратор выставки Лариса Смирных агентству новостей «Между строк».

Михаил Брусиловский родился в 1931 году. В 1959 году он переехал в Екатеринбург (тогда Свердловск). Там Брусиловский работал иллюстратором и познакомился со свердловскими художниками, в частности, с Виталием Воловичем. Из-за совместной с Геннадием Мосиным картины «1918-й» Брусиловский потерял работу в издательстве. Он стал свободным художником и открыл собственную мастерскую.

К моменту своей смерти Миша Брусиловский состоял в Союзе художников России и Российской академии художеств. Он получил звания «Заслуженный художник Российской Федерации» и «Почётный гражданин Свердловской области». За выдающиеся достижения в области искусства Бурсиловский стал лауреатом премий имени Геннадия Мосина и губернатора. Его произведения хранятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галерее, Екатеринбургской галерее современного искусства, Челябинской областной картинной галерее, Оренбургском областном музее изобразительных искусств и в частных коллекциях России, Австрии, Англии, Германии, Израиля, Ирландии, США, Франции и Швейцарии.

Художнику также посвящена скульптурная композиция в Екатеринбурге в сквере на проспекте Ленина «Горожане. Разговор». В ней изображены беседующие Брусиловский, Волович и Герман Метелёв.

Агентство новостей «Между строк»