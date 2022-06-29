«Вдохновились фильмом “Добейся успеха” и создали свою команду». Насколько развит чирлидинг в Нижнем Тагиле и как обычные девчонки из глубинки становятся чемпионами?

В 2000 году на мировые экраны вышел культовый американский фильм «Добейся успеха» (12+), в центре сюжета которого — борьба девушек из группы поддержки университетских футбольных команд за звание лучшей. В Нижнем Тагиле тренер по чирлидингу Дзержинского дворца детского и юношеского творчества (ДДДЮТ) Оксана Киселёва так вдохновилась этим фильмом, что спустя семь лет после выхода картины решила создать свой клуб чир спорта. О том, насколько чирлидинг и чир спорт развиты в Нижнем Тагиле сегодня и какими качествами должны обладать юные спортсменки, читайте в материале АН «Между строк».

В Нижнем Тагиле в Дзержинском дворце детского и юношеского творчества на Коминтерна, 41 чирлидингу и чир спорту обучают в клубе «Три Т» («ТТТ»), где работает главный тренер Оксана Киселёва. Кроме того, во дворец на Вагонке обучать группу из клуба «Три Т» и делиться накопленным опытом приезжают тренеры из Союза чир спорта России: тренер по акробатике Глеб Сидоров и кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике выпускница ДДДЮТ Валерия Киселёва.

Многие проходят мимо ДДДЮТ и даже не подозревают о том, какая волшебная атмосфера создаётся тренерами в стенах этого учреждения. Там девочки живут, общаются, дружат, становятся чемпионами всероссийских и международных соревнований, каждый день отрабатывают номера, справляясь со стрессом и напряжениями, страхом и сомнениями. Спортсмены Оксаны Киселёвой являются бронзовыми призёрами первенства Европы, которое проходило в Австрии в 2016 году.

Сама Оксана в детстве занималась народными танцами, а после основала свой первый танцевальный коллектив русского народного танца «Планета детства». С этого и началась её карьера тренера. Сегодня тагильчанка обучает девочек по двум основным дисциплинам: чирлидинг и чир спорт, где первое — это построение пирамид, кричалки, акробатика на мягком амортизирующем покрытии, а второе — танцевальные дисциплины, фристайл, джаз, хип-хоп.

«Сама я — народница, выпускница данного дворца. С малых лет занималась народными танцами, но меня всегда пленил танцевальный спорт: художественная гимнастика, акробатика. Когда руководила танцевальным коллективом, ставила номера с элементами спортивной акробатики. В тот момент в Нижнем Тагиле не было ничего подобного, многие даже и не знали про существование такого спорта, как чирлидинг», — рассказывает Оксана Киселёва.

Оксана как хореограф-постановщик ставила номера для других гимнастических групп и танцевальных коллективов, сотрудничала со спортсменками из художественной гимнастики. В 2007 году в Нижнем Тагиле был проведён конкурс «Добейся успеха» по направлению чирлидинга, в котором принимали участие спортсменки-гимнастки из спортивной школы № 2 и участницы коллектива «Планета детства». После конкурса в ДДДЮТ на Вагонке сформировалась группа «ТТТ» по чирлидингу и чир спорту, которую возглавила Оксана Киселёва.

«Помните американский фильм “Добейся успеха” 2000-х годов, где девушки-акробатки болеют за футбольный клуб, соревнуются между собой и выполняют гимнастические трюки? Мы так вдохновились этим сюжетом, что решили создать свою группу по чирлидингу и чир спорту. В 2007 году впервые поучастствовали в конкурсе в нашем городе по чирлидингу», — вспоминает Оксана.

В России чирлидинг как официальный вид спорта появился в 1999 году. Тогда в Москве была создана Федерация спорта по чирлидингу. А в 2021 году чир спорт внесли в список Олимпийских видов спорта.

Голливуд сделал своё дело, и сегодня у многих людей чирлидинг ассоциируется исключительно с США, с культурой этой страны. Но на самом деле это не совсем так, говорит Оксана Киселёва.

«Основателями этого профессионального вида спорта были два друга: американец и японец, которые создали многофактурный спорт с различными элементами акробатики, гимнастики и танца разных направлений и жанров. Есть ещё китайский чирлидинг, который совершенно иной. Спортсмены там в основном мужчины. У них очень сильная школа спортивной гимнастики, при этом мало танцевальных команд, в основном чир спорт. Также на Востоке есть команды, состоящие только из мужчин, в России такого нет. У нас либо одни девочки, либо совместные команды из девочек и мальчиков. В американском чирлидинге, как и в России, присутствуют все дисциплины: хип-хоп, джаз, фристайл, чирлидинг, партнёрские и групповые станты», — рассказывает тренер Оксана Киселёва.

Сегодня чирлидинг как профессиональный спорт развит практически в каждом большом городе России. В Омске, Тюмени, Кургане, Магнитогорске, Копейске и в других городах организованы клубы профессионального спорта. В Нижнем Тагиле проводятся городские соревнования по чирлидингу, на которые приезжают спортсмены из разных регионов.

Возраст, с которого начинают заниматься спортсменки, — 8–11 лет. Многие попадают в группы по чирлидингу без необходимой физической подготовки. Кто-то приходит из танцевальных или гимнастических направлений. Тренеры принимают ребят с любой подготовкой, а после формируют группы по способностям и личным предпочтениям детей. Несмотря на то, что чирлидинг считается мужским видом спорта, смешанных коллективов, где занимаются юноши и девушки, на данный момент в нашем городе нет. Тренер говорит, что не хватает мальчиков.

Оксана Киселёва рассказывает, что у неё в основном занимаются девушки, которые не готовы связывать жизнь с профессиональным спортом, а в приоритете у них карьера и переезд в более перспективные города. Также в этом виде спорта, как и во многих других, есть финансовые проблемы.

«Легче тем спортсменкам, кто в больших городах, где помогают институты, клубы, министерство спорта, а нам в Нижнем Тагиле сложнее. Все расходы — перелёты на соревнования, пошив костюмов, питание и прочее — ложатся на плечи родителей спортсменов. Не каждый может себе это позволить. Один огромный плюс — мы занимаемся и тренируемся бесплатно. В сравнении с Екатеринбургом и другими городами-миллионниками, где платные занятия во всех частных организациях», — говорит Оксана.

Воспитанницы Оксаны Киселёвой Анастасия Захарова и Алина Евсеева выступают дуэтом. Алине уже исполнилось 18 лет, 14 из которых она посвятила чирлидингу. Алина привыкла к серьёзным физическим нагрузкам. Родители одобряют выбор дочери и поддерживают её на соревнованиях. Алина рассказывает, что сегодня во многих городах России у неё есть друзья-спортсмены, с которыми она познакомилась на турнирах.

«Когда я была маленькая, меня привела в группу мама. Помню, что просто выбирали кружок и решили записаться в ДДДЮТ. Мне нравится посещать тренировки, ездить на выступления в разные города, это очень интересно. В отличие от многих своих ровесников, я побывала почти во всех городах России, а в 10 лет уже ездила на соревнования в Италию и Чехию. Тренируемся мы каждый день, кроме воскресенья. В какие-то дни даже бывает два занятия по полтора часа», — рассказывает Алина.

Алина Евсеева — выпускница лицея № 51. После окончания школы она планирует переехать в Екатеринбург. А ещё мечтает получить звание мастера спорта.

«Мы всегда стараемся выкладываться на площадке на все 100%, несмотря на силу других команд. С каждым соревнованием мы всё выше и выше становимся на места, а когда понимаем, что обогнали, например, дуэт из Москвы или Ростова-на-Дону, ощущаем себя чемпионами и самооценка повышается», — делится Алина.

17-летняя Анастасия Захарова занимается чирлидингом с первого класса. Для неё каждое соревнование — это личное достижение. Правда, девушка признаётся, что в её спортивной карьере были переломные моменты, когда хотелось всё бросить и просто поваляться дома в кровати. Но благодаря родителям, которые заставляли подниматься и идти на тренировки, Настя осталась в спорте.

«Сейчас работаем с Алиной в двойке, но в команде было интереснее. В двойке свои плюсы: ты знаешь партнёра, можешь поддержать, понимаешь, в какой момент надо правильно прыгнуть. Уже изучили друг друга, ведь мы пять лет в дуэте», — рассказывает тагильчанка.

Настя тоже поставила перед собой цель стать мастером спорта. В 2016 году она и её партнёрша получили статус кандидатов в мастера спорта, который подтверждается каждый год. Однако, по словам Оксаны Киселёвой, сейчас требования к спортсменам сильно выросли и добиться такого звания будет непросто.

«Мастером спорта сейчас стать намного труднее. Оценка очень растёт. Чтобы получить мастера, нужно либо стать призёром на России и войти в тройку победителей один раз, либо стать первыми два раза на всероссийских соревнованиях. К тому же возрастной ценз для пьедестала — 20–26 лет», — говорит Оксана Киселёва.

Девочки друг другу как вторая семья. Они вместе радуются, переживают, помогают партнёрам на тренировках, курируют и снимают на видео все репетиции и прогоны перед выступлениями, чтобы показать тренеру и выслушать замечания.

Оксана Киселёва работает не только тренером, но и судьёй на соревнованиях. Поэтому на своих учеников она смотрит и как тренер, и как судья, подготавливает их к строгой оценке и оттачивает каждый элемент выступления до идеала.

«Судьи ставят жёсткие требования по оценке спортивной программы. Обувь, костюм, помпоны — всё должно быть по канону. За определённые нарушения требований к костюмам снимаются очки, вплоть до 15 баллов. Так, команда может претендовать на призовое место, но из-за штрафных баллов не получить их, — рассказывает Оксана. — В чир спорте есть кодекс чирлидера, который прививает каждому уважение к своему тренеру, к партнёру. В этом документе официально прописаны нормы не только спорта, но и жизни. Мы периодически их перечитываем. Я считаю, это показательно в профессиональном спорте, ведь никто не имеет права оскорблять и осуждать, нелестно относиться к человеку, который выбрал путь чирлидера».

Благодаря Оксане Киселёвой из спортивного клуба ДДДЮТ успешно вышли на профессиональный уровень многие её ученики, которые после окончания спортивной карьеры стали работать в других школах тренерами.

На данный момент в Нижнем Тагиле есть два центра, где можно стать чирлидером: в ДДДЮТ на Вагонке и в школе «Кристалл» на ГГМ, где преподаёт начинающий тренер.