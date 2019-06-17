ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение рейтинга Путина

ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга доверия президенту РФ Владимиру Путину. По данным опроса, проведённого 3–9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов (неделей ранее — 72,4%). О недоверии президенту РФ сообщили 25% участников опроса (24,3% неделей ранее).

Опрос проводился по новой для ВЦИОМ методике — участникам был задан вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?»

О новой методике опроса ВЦИОМ объявил в мае, вскоре после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину — 31,7%. Такой результат был получен, когда участникам опроса задавали открытый вопрос, кому из политиков они доверяют. ВЦИОМ изменил методику опроса, задав респондентам закрытый вопрос про доверие Путину, и объявил, что рейтинг доверия президента — 72,3%.