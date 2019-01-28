ВЦИОМ: 77% россиян выступили против передачи Японии Южных Курил

77% граждан России выступают против передачи Курильских островов Японии, со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ пишет РИА Новости.

Свою точку зрения опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос о принадлежности островов уже решён — они относятся к территории России (29%). Каждый десятый (10%) утверждает, что Россия отвоевала эти острова. За передачу островов высказались 14% участников опроса, они объяснили это необходимостью заключения мирного договора и развития отношений между странами (7%). О требовании Японии вернуть часть южных Курильских островов знает большинство россиян (79%).

Переговоры с Японией необходимо продолжать столько, сколько потребуется, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению, считает 51% (отмечается, что в 2009 году таких было 35%). Оперативное подписание мирного договора даже в случае ущерба интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу, поддерживает меньшинство (по 13%). Опрос проводился в конце ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет.

«Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущённую реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов», — говорит гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Он подчёркивает, что главное общественное требование к российско-японским переговорам — не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения российских интересов результат, независимо от потраченного времени.

Напомним, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.