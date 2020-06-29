ВЦИОМ: 23,6% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию

По данным проведённых ВЦИОМ экзитполов, 76% опрошенных избирателей поддержали поправки, вносимые в Конституцию России, а почти четверть респондентов (23,6%) сообщили, что проголосовали против внесения поправок, сообщается на сайте центра.

Опрос ВЦИОМ проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах России, всего в опросе приняли участие свыше 163 тысяч человек, из которых отвечать на вопрос о голосовании согласились 70,6% респондентов. Среди ответивших 76% заявили, что поддержали поправки в Конституцию, 23,6% высказались против. Отмечается, что с 26 июня число избирателей, поддерживающих поправки в Основной закон страны, незначительно снижалось (с 76,9% до 75,7%), а количество избирателей, голосующих против поправок, наоборот, увеличивалось (с 22,5% до 23,8%).

Напомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, главным днём волеизъявления определено 1 июля. В основной закон страны предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.