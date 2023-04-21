«Важно показать, что страшных и злых вещей бояться нельзя. Если ты боишься, то становишься сопричастен злу». В ДК имени Окунева состоится премьера музыкальной сказки «Рикки-Тикки-Тави»

В Нижнем Тагиле во Дворце культуры имени И. В. Окунева 23 и 24 апреля состоится премьера музыкальной сказки для всей семьи по мотивам произведения Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» (6+), а 29 апреля постановку покажут на сцене Дворца культуры школьников. Над спектаклем работали актёры Нового Молодёжного театра совместно с режиссёром из Москвы Алексеем Тишурой и балетмейстером из Перми Ириной Ткаченко. Журналист АН «Между строк» побывала на репетиции спектакля и узнала подробности подготовки к долгожданной премьере вне родных стен театра, где идёт капремонт.

В спектакле задействованы 11 актёров. Известный многим с детства сюжет о противостоянии маленького мангуста Рикки-Тикки-Тави злым и коварным кобрам Нагу и Нагайне, которые хотели убить тех, кто был дорог мангусту, получил в постановке новую, музыкальную интерпретацию. Красочный и волшебный мир на сцене периодически переходит в монохром, чтобы показать зрителям контрастность образов добра и зла.

«Рикки-Тикки-Тави — моя любимая сказка. Это очень важная история, потому что она про смелость. Смелость — это то, с чем сталкивается любой ребёнок, который сначала идёт в детский сад, его отрывают от мамы. Дальше он идёт в школу, везде коллектив, где надо себя зарекомендовать. И очень часто мы включаем заднюю. Важно показать, что страшных и злых вещей бояться нельзя. Потому что если ты боишься, то становишься сопричастен злу, а ему нужно противостоять. Поэтому Рикки — прекрасный пример. Мы надеемся, что наша история поможет детям разобраться в этом вопросе», — рассказывает Алексей Тишура.

По словам Алексея, который по образованию режиссёр музыкального театра, работать над постановкой было привычно и интересно. А вот для актёров труппы Нового Молодёжного театра эта работа стала первым опытом, однако ребята с задачей справились.

«Мне хотелось, чтобы тагильская труппа познакомилась с таким жанром, как музыкальный спектакль. Мы не говорим мюзикл, потому что это, конечно, не мюзикл, мы не дотягиваем до него. Но артисты ощутили этот жанр. Мне кажется, в Тагиле недостаток хороших музыкальных спектаклей. Поэтому мы надеемся, что этот будет любимым у зрителя», — отмечает Алексей Тишура.

Подготовка к постановке заняла три месяца. Актёры занимались вокалом, им ставили голос и объясняли принцип подачи материала.

«Самая большая проблема в работе с музыкальным жанром — это то, что мы играем. Играем, спели песню и дальше продолжили играть. Это так называемый дивертисмент, действие не должно останавливаться независимо от того, что происходит на сцене: песня, танец или пластический номер. На самом деле это сложнейший жанр, и мне кажется, что артисты смогли ощутить, насколько он сложен», — объясняет режиссёр спектакля.

В сказке Киплинга мангуст Рикки-Тикки-Тави не выступает в образе пугливого зверька, а в музыкальной постановке, наоборот, история начинается с того, что главный герой пуглив. Но по ходу действия он обретает внутреннюю силу и уверенность и побеждает зло.

«Язык сцены предполагает перевод литературы в действие. Герой переживает нравственное перерождение. Стать смелым — то ключевое, что мы поменяли. В остальном мы очень близки к версии сюжета по Киплингу. Я не могу сказать, что это отдельная пьеса. В основном мы старались придерживаться авторского текста там, где это было возможно», — говорит Алексей.

Художник-постановщик из Санкт-Петербурга Дарья Здитовецкая приехала в Нижний Тагил впервые. Она отмечает, что воплощение задумок костюмов и декораций было довольно волнительным, но очень занимательным процессом. Дарья много времени потратила на изучение материалов, вдохновлялась образами индийской архитектуры и культуры, искала подходящее цветовое решение.

«Образ декораций появился из ассоциаций от культуры, гравюр и древней архитектуры Индии. Если мы посмотрим на древнеиндийскую архитектуру, то увидим, что все сохранившиеся до нашего времени здания землисто-песчаного цвета, при этом индийская культура довольно яркая. В связи с чем появилась идея сделать песчаный цвет общим знаменателем в оформлении, на фоне которого выступают яркие костюмы с элементами индийской этники. Конечно, образы переработаны через призму личного восприятия. Декорации выполнены из фанеры», — рассказывает художник.

Она отмечает, что вошла в проект не с самого начала, поэтому пришлось в сжатые сроки делать эскизы к декорациям и костюмам. В целом на это ушло три недели.

«Это очень маленькие сроки непосредственно работы над сказкой и таким ярким выразительным материалом, но я считаю, что мы справились. Я не хочу делать точное воспроизведение костюмов, потому что всегда можно пойти в музей. А театр для того, чтобы мы получили какую-то эмоцию и личный взгляд», — говорит Дарья.

Режиссёр по пластике, балетмейстер Ирина Ткаченко приехала из Перми в Нижний Тагил ещё 9 марта. Для неё, как для профессионала, такая работа довольно привычна. Единственное, что было в новинку — это восточный колорит, который добавлял сложности в передаче пластических образов на сцене.

«Это определённое положение рук, ног, некое внутреннее наполнение. В постановке есть и психологическая, и философская история. У артистов это чуть ли не первый опыт такой работы, поэтому я уже сильно их не грузила, но они справились с задачей», — делится Ирина.

Актриса Нового Молодёжного театра Екатерина Прозорова-Лель, исполняющая роль королевской кобры Нагайны, отмечает, что для неё сложностей в освоении нового жанра не было. В значительной степени потому, что режиссёр-постановщик прислушивался к пожеланиям актрисы и шёл навстречу.

«Мне дали очень красивые партии, в процессе работы услышали мои пожелания. Я играю Нагайну — это самый цельный персонаж из всех, что там есть. И наверное, он мне самый близкий. По сюжету она попадает в очень сложные обстоятельства. Её играть интересно, и она у Киплинга прописана достаточно хорошо», — делится актриса.

По мнению актёра Нового Молодёжного театра Сергея Каляева, играющего роль птички-портного, сложность была в том, что за годы работы у труппы сформировался свой специфический почерк и зритель привык к определённым образам и подаче. А музыкальная сказка очень отличается от привычного стиля и исполнения.

«Наша индивидуальная подача была заметна на фестивале “Золотая кочерыжка”, в котором мы недавно одержали победу. Остаётся надеяться на то, что такой необычный для нас формат зацепит зрителей. Когда язык повествования не является близким, важно найти что-то интересное для себя. Мы делаем постановку, которая не совсем ассоциируется с Новым Молодёжным театром, и это сложная, но интересная задача», — комментирует Сергей.

Для любителей экшена и спецэффектов режиссёр подготовил несколько сцен с элементами боевого искусства. В постановке также задействована актриса театра «Ренессанс» Екатерина Машкина, исполняющая цирковые номера в образе райской птицы.

В завершении постановки зрителей ждёт эффектный бой мангуста с коброй. В этой сцене маленький зверёк одерживает победу над метафорическим злом и показывает обитателям леса, что если не следовать навязанным обществом стереотипам и страхам, то всё получится.