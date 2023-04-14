Валерий Сюткин, Billy’s Band, Zoloto и «Моя Мишель». Стали известны хедлайнеры фестиваля Ural Music Night 

Стали известны возможные хедлайнеры популярного музыкального фестиваля Ural Music Night. Об этом сообщил его директор Евгений Горенбург. Сейчас ведутся переговоры с Валерием Сюткиным, который, как планируют организаторы, завершит «Ночь музыки», и с группой Billy’s Band. Также стоит ожидать выступления групп «Моя Мишель» и «ЛСП», исполнителей Максима Свободы и Zoloto.

В этом году фестиваль пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. Предполагается, что артисты выступят более чем на 100 площадках. В социальных сетях фестиваля будут вестись прямые трансляции.

На следующей неделе, 19 апреля, эксперты фестиваля огласят результаты отборочного этапа. Из Нижнего Тагила заявки на участие подали группы VDREBEZGI, Blues Line, «Контрабанда» и исполнительницы Maruny и NOVG. Каждую заявку от артистов оценивали эксперты — продюсеры, промоутеры, ведущие и другие представители российской музыкальной индустрии.

Напомним, что Ural Music Night проходит каждый год в июне. Впервые фестиваль был проведён в 2015 году. Тогда, по данным организаторов, он собрал около 70 тысяч зрителей на 43 площадках. Сейчас фестиваль продолжает поддерживать молодых артистов и помогает им выступить перед многотысячной аудиторией, заявить о себе и своём творчестве.