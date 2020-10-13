Валерий Пиличев стал директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

Новым директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) стал Валерий Пиличев, до этого 7 лет занимавший пост заместителя. Это решение было принято сегодня на заседании Наблюдательного совета под руководством вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Илья Сулла, руководивший СОФПП с июля 2018 года, возглавит ряд важных проектов по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Мы ставим перед новым руководством задачи по продолжению цифровизации системы поддержки, введению новых инструментов и проектов. Нынешний руководитель продолжит трансформацию, начатую всей командой ранее. В следующем году мы будем работать в новой логике нацпроектов, поэтому потребуется свежий взгляд на традиционные виды поддержки», — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Илья Сулла продолжит развивать такие стратегические направления, как создание краудинвестинговой платформы «Вдело» и содействие МСП в привлечении финансирования через облигации.

Валерий Пиличев пришёл в систему поддержки предпринимательства в 2013 году. За 7 лет работы провел цифровизацию инструментов фонда, внедрил клиентоориентированный подход в работе инфраструктуры, курирует проект Business-Data по повышению уровня жизни в небольших городах через Big Data и франчайзинг.

Родился 17 июня 1980 года в Свердловске. Окончил химико-технологический факультет УГТУ-УПИ по специальности инженер (2002), аспирантуру на кафедре менеджмента (2005). Кандидат экономических наук по специальности «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью». После окончания института работал в Центре интеллектуальной собственности в УрФУ им. Б. Н. Ельцина. С 2005 преподавал на кафедре менеджмента УрФУ. В 2008 году перешёл на кафедру инновационных технологий и стал руководителем научно-исследовательской работы студентов. С 2010 по 2013 год возглавлял бизнес-инкубатор в рамках инновационной инфраструктуры УрФУ. С марта 2013 года — заместитель директора СОФПП.