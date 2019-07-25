Валентина Матвиенко выступила против дискриминации богатых людей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей». Чиновница попросила общественность не осуждать переход бизнесменов на госслужбу — она уверена, что проблему лоббирования таким образом личных интересов давно «подлечили».

«Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы её очень масштабируете и, таким образом, воспитываете у людей ненависть к богатым людям. Это неправильно», — заявила Матвиенко в интервью РБК.

На вопрос, почему в рейтинге самых богатых чиновников России большая часть первой сотни списка являются депутатами региональных парламентов, Матвиенко ответила, что в списке всего 16 депутатов госдумы, а это лишь 4% от общей численности депутатов.

«Среди региональных парламентариев порядка 57 богатых людей. Посчитайте, их тысячи. Это не массовое явление, не массовый захват законодательных органов власти богатыми людьми», — сказала она.

Матвиенко назвала «проблемой 90-х годов» вхождение бизнесменов во власть для лоббирования собственных интересов.