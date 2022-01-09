Вахтовик из Нижнего Тагила спас белого медвежонка от голода

Тагильчанин Владимир Созинов во время вахты на архипелаге Северная Земля спас белого медвежонка. Теперь животное отправится жить в зоопарк Екатеринбурга, рассказал E1.RU вахтовик.

«Мы часто видим там белых медведей, но в 2020 году их было даже больше обычного. Осенью 2020 года к нам вышел медвежонок. Он остался без мамки, уж не знаю, по какой причине. Может быть, её убили свои же, такое случается. Детёныш приходил к нам на стоянку, мы его подкармливали постоянно. Потом уехали домой, а медвежонок, естественно, остался», — рассказал Владимир Созинов.

Через несколько месяцев Созинов вернулся и снова встретился с медвежонком. Оказалось, что это была маленькая медведица. Вахтовики стали её подкармливать. Медведица сделала себе лёжку недалеко от лагеря вахтовиков, приходила оттуда к людям, ела и возвращалась.

Все беспокоились за судьбу медведицы, она могла не выжить без еды. Тогда рабочие передали информацию о медведице на материк.

«За ней прилетели на вертолёте, привезли специальный ящик. К их приезду мы поймали медведицу, закрыли в контейнере. Ветеринар усыпил её и обследовал, поставил укол с витаминами, потом её увезли в этом ящике на вертолёте», — рассказал Созинов.

По словам тагильчанина, позже он узнал, что медведицу назвали Хатанга и что её перевезут в зоопарк Екатеринбурга, когда здесь построят вольер. Мэр уральской столицы Алексей Орлов обещал, что это случится уже в 2022 году.