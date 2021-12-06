В зоопарке Нижнего Тагила Greenpoll умер волк Дик, на лечение которого тагильчане собрали 75 тысяч рублей

Накануне в зоопарке Greenpoll умер любимый многими тагильчанами волк по кличке Дик. Он не пережил операцию на позвоночнике, рассказала директор Центра реабилитации диких животных и птиц Greenpoll Оксана Полякова.

На днях у Дика обнаружили грыжу позвоночного диска. Из-за болезни у животного отказали задние лапы. Сотрудники зоопарка объявили срочный сбор, чтобы транспортировать волка в клинику в Челябинской области на операцию. Меньше чем за сутки неравнодушные жители собрали 75,3 тысячи рублей. Дорогу в Копейск и подготовку к операции волк перенёс хорошо, но вот самого операционного вмешательства не выдержал.

«Надежды рухнули. В 23:15 Дик умер на операционном столе в ветклинике в Копейске. Реанимация ничего не дала. Я не знаю, как переживу это. Дик был не просто волк, он был членом семьи, нашим ребёнком. Запомните его таким», — написала в группе зоопарка во «ВКонтакте» директор Центра реабилитации диких животных и птиц Greenpoll Оксана Полякова.

Хозяйка волка заявила, что вернёт неравнодушным гражданам собранные средства.

Как сообщает ИА «Все новости», канадский волк Дик родился в московском цирке. Хищник отличался бурным нравом и не поддавался дрессировке. Его держали в тесной клетке, и в Нижний Тагил Дик попал худым и обессиленным. Сотрудники Greenpoll помогли волку стать дружелюбным и ласковым.