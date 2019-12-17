В Златоусте на ходу загорелся автобус с пассажирами (ВИДЕО)

Рейсовый автобус из Челябинска вечером 16 декабря загорелся в Златоусте, в салоне находился 21 человек, со ссылкой на очевидцев пишет Ura.ru.

По словам свидетелей произошедшего, огонь очень быстро распространился по салону автобуса, но обошлось без жертв.

«Пожар начался с моторного отсека. В салоне на тот момент находился 21 человек, включая водителя. Транспорт был оснащён шестью газовыми баллонами», — отмечают свидетели.

Очевидцы отмечают, что водитель быстро вывел всех из автобуса. По словам пассажиров, они боялись, что взорвутся газовые баллоны.

В ГУ МЧС по Челябинской области пояснили, что возгорание автобуса произошло в движении.