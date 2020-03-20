В жилом доме в Перми произошёл взрыв газа, есть погибшие

В пермской многоэтажке на улице Чернышевского произошёл взрыв газа, сообщает главное управление МЧС по Пермскому краю.

«В ходе тушения [огня] без признаков жизни обнаружен человек», — сообщает пресс-служба управления МЧС.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение, вызванное взрывом бытового газа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Представители газовой службы подтвердили, что, по предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси.

На месте развернули оперативный штаб. По уточнённой информации, ЧП произошло в первом подъезде на четвёртом этаже. Согласно официальной информации Минздрава, один человек погиб, четверо пострадали. Пол и возраст людей в ведомстве пока не сообщают.