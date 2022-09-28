В Заречном простились с инспектором ДПС, погибшим при преследовании пьяного водителя

Накануне, 27 сентября, в городе Заречном в здании Дворца культуры «Ровесник» состоялось прощание с инспектором ДПС капитаном полиции Алексеем Казаковым. Полицейский погиб 22 сентября во время преследования пьяного водителя. Как сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на траурной церемонии присутствовали более 200 человек, в том числе представители руководства полицейского главка и начальник Управления ГИБДД Алексей Спиридонов.

«Личный состав и ветераны гордятся, что служили вместе с капитаном Казаковым. В строю он останется навечно. На мемориальном комплексе ГИБДД в скором времени будет высечено его имя наряду с теми, кто, как и он, отдал свою жизнь, находясь при исполнении своих служебных обязанностей. Похоронили офицера с воинскими почестями под гимн России и под троекратный оружейный залп в его родной деревне рядом с родителями», — отметил полковник Валерий Горелых.

Алексей Казаков родился 9 марта 1985 года в деревне Чернобровкина Белоярского района Свердловской области. После окончания вечерней школы работал на пилораме, в 2003 году был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска. Принимал участие в охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона, а после демобилизации связал свою жизнь с системой МВД.

