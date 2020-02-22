В заброшенном детском лагере под Нижним Тагилом нашли покусанное тело мужчины 

Под Нижним Тагилом в районе Ленёвки 21 февраля на территории заброшенного детского лагеря было обнаружено тело мужчины с множественными следами укусов. По данному факту СК начал доследственную проверку.

Как рассказал ИА «Все новости» руководитель следственного отдела по Пригородному району СК РФ по Свердловской области Вадим Белкин, погибший работал охранником и проживал на территории бывшего детского лагеря. Предположительно, он умер ещё 17 февраля от переохлаждения.

«По предварительным данным, у мужчины было больное сердце. Он скончался от переохлаждения после очередного приступа. На конечностях обнаружены следы укусов от сторожевой собаки, жившей на той же территории», — пояснил Белкин.

Очевидцы, обнаружившие тело, сообщили, что у погибшего были следы от укусов на голове, спине и руках. Они предполагают, что мужчину могли загрызть волки. Однако следователи опровергают эту версию.