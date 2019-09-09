В Забайкалье депутат от КПРФ отказался помогать жителям Читы из-за итогов выборов

Депутат Заксобрания Забайкальского края, первый секретарь Читинского городского местного отделения КПРФ Роман Берг заявил, что отныне не намерен оказывать помощь жителям Читы, пишет «Чита.ру».

«Мои дальнейшие действия — я буду заниматься краем, но не городом Читой. При всём уважении к читинцам я буду заниматься краем. Пусть не приходят, никаких обращений, никакой помощи. Край, край, край. К сожалению, когда у них появляются проблемы, они бегут к депутатам от КПРФ, а когда подходит день голосования, они идут и голосуют за "Единую Россию" за 400 рублей. Это общедоступные известные факты», — заявил депутат.