В Южной Осетии российские военные попали под снежную лавину

21 декабря в 18:20 на выезде из Рокского тоннеля в Южной Осетии сошла снежная лавина. Под неё попали пять военнослужащих Южного военного округа, сообщает РИА Новости.

На данный момент из-под снега извлекли четырёх человек. Двое госпитализированы, двое погибли. Сейчас продолжаются поиски пятого военнослужащего. В них зайдествованы специалисты департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, Национального центра управления обороной РФ и Центра управления сил МЧС Республики Южная Осетия.