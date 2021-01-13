В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

Участник Pussy Riot Пётр Верзилов, блогер Илья Варламов и его супруга Любовь, а также директор Европейской гимназии Иван Боганцев задержаны в городе Капоэта в Южном Судане, пишет «Медиазона».

Россиян сняли с рейса и отвели в полицию из-за пульта от дрона, который нашли в багаже Варламова. По мнению местных силовиков, задержанные якобы могли вести «съёмку военных объектов с дрона». Сам дрон у блогера изъяли ещё в Уганде, по которой россияне путешествовали до этого.

В блоге Варламова сообщается, что у россиян хотели отобрать телефоны, но они отказались их отдать полиции; теперь они ожидают полного досмотра. Задержанные уже обратились в посольство. Российские дипломаты подтвердили «Интерфаксу», что к ним обращались Варламов с Верзиловым, они проверяют информацию. Россияне приехали в Африку в конце декабря как обычные туристы.

Варламов предположил, что суданские военные просто хотели конфисковать у него дрон, но обиделись, не найдя его, и поэтому всех задержали.