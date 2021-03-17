В юбилей Евгения Куйвашева фонду «Живи, малыш» удалось собрать более 6 млн рублей на помощь подопечным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на протяжении нескольких лет отказывается от подарков и просит вместо них направлять деньги на лечение и покупку необходимых препаратов для тяжелобольных детей. В этом году, накануне своего юбилея, главе региона удалось собрать рекордную сумму 6 221 755 рублей в качестве пожертвований для подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш». По словам директора фонда Егора Бычкова, это позволит оплатить реабилитацию более 20 подопечным.

«Вчера днём разговаривал с Евгением Владимировичем и говорю ему: "Я тут прикинул: мы с прошлых ваших ней рождений оплатили реабилитацию 21 ребёнка. А сегодня нам денег больше накидали, чем за все предыдущие годы вместе взятые. У нас в сумме получится человек 50 оплаченных". Он говорит: "Для меня это самый лучший подарок". И так искренне говорит, что у меня нет сомнений в том, что для него это на самом деле важно», — написал Егор Бычков у себя в соцсетях.

По словам губернатора, за шесть лет благодаря доброй традиции удалось собрать более 53 млн рублей, которые пошли на помощь подопечным разных уральских фондов, в том числе и тагильского. Как отметил Евгений Куйвашев, на его просьбу откликаются чиновники, спортсмены и другие известные люди региона.

Помочь тяжелобольным детям можно, отправив СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Узнать подробную информацию о деятельности фонда «Живи, малыш» и о том, какая помощь нужна, можно на официальном сайте организации.